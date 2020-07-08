داخلية «الوفاق» تستعرض سير العمل الأمني ببلديات المنطقة الغربية

التقى مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية بحكومة الوفاق رئيس غرفة “البلد الآمن” عميد محمد المداغي، بعدد من عمداء البلديات وأعضاء المجالس البلدية في المنطقة الغربية.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن اللقاء ناقش المشاكل والصعوبات التي تعترض سير العمل بهذه المجالس والمتعلقة بتطوير الأداء الأمني في بلديات المنطقة الغربية، والعمل على دعمها بالتجهيزات والآليات التي من شأنها ترسيخ مفاهيم الأمن الشامل.

وأكد مساعد الوكيل على أن وزير الداخلية حريص من خلال تعليماته على ضرورة دعم مديريات الأمن بالمنطقة الغربية وخاصة المناطق الحدودية من أجل مكافحة الجريمة وتهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية.