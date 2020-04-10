داخلية «الوفاق» تستعرض سير العمل ببلدية الرحيبات

عقد وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق عميد خالد مازن، اجتماعاً الخميس، مع عميد بلدية الرحيبات سيفاو سليمان، بحضور رئيس مصلحة أمن المرافق والمنشآت عميد منير بلأعمي، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي عميد محمد فتح الله.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الاجتماع ناقش الصعوبات والعراقيل التي تعترض سير العمل بالمؤسسات والمرافق ببلدية الرحيبات.

وأكد الوكيل على ضرورة تظافر الجهود من أجل حلحلة المشاكل التي تعتريها، مؤكداً على أن وزارة الداخلية تعتبر في البلديات شريك أساسي وحيوي وفعال من أجل تقديم كافة التسهيلات للمواطن، وعلى رأسها خدمة الأمن، وفق قوله.

كما جدد الوكيل لعميد البلدية حرص وزارة الداخلية على تقديم أفضل الخدمات والتعاون والتنسيق لإنجاح سير العمل، خدمةً للصالح العام، بحسب ما نقل مكتب الإعلام بالوزارة.