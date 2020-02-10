داخلية «الوفاق» تستعرض سير العمل بهيئة السلامة الوطنية

طالب وكيل الوزارة بضرورة حصر الاحتياجات الضرورية والمستعجلة والفنية. [داخلية الوفاق]

عقد وكيل وزارة الداخلية بحكومة عميد خالد مازن، اجتماعاً الاثنين، مع رئيس هيئة السلامة الوطنية المكلف عميد إمحمد علي، وبحضور مدير إدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات، وعدد من الضباط الفنين بالهيئة، ورئيس قسم متابعة وتقييم الأداء بمكتب الوكيل.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الاجتماع يأتي للوقوف على سير العمل والصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل الهيئة.

واستمع الوكيل لشروح وافية من قِبل رئيس الهيئة عن عملها، وأوضح أن هناك توجه من قِبل وزارة الداخلية لتوجيه الدعم المقدم من المجتمع الدولي لهيئة السلامة الوطنية، وذلك نظير الدور الإنساني الذي تقوم به الهيئة من خلال مكوناتها. محتوى ذو صلة إيطاليا تُؤكد على حاجة ليبيا لرسالة واضحة من الولايات المتحدة لإنهاء الحرب وطالب وكيل وزارة الداخلية بضرورة حصر الاحتياجات الضرورية والمستعجلة والفنية لعرضها على المنظمة التابعة للمجتمع الدولي، لتقديم الدعم المباشر بما يخدم الجانب الإنساني ورفع من كفاءة العاملين بالهيئة.

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