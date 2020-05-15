داخلية «الوفاق» تستعرض مع البعثة الأممية أوضاع المهاجرين بمراكز الإيواء

عقد وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق لشؤون الهجرة محمد الشيباني وعدد من ضباط المكتب، اجتماعاً الخميس، بديوان الوزارة في العاصمة طرابلس، مع ﻣﻨﺴﻖ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ للأﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ يعقوب الحلو والوفد المرافق له.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الاجتماع تركز على حلحلة المواضيع العالقة حول مراكز الإيواء الخاصة بالمهاجرين غير الشرعيين، ووضع آلية عمل تتناسب مع إمكانية الطرفين.

كما ناقش الاجتماع عملية الرجوع الطوعي للمهاجرين بعد استيفاء بياناتهم داخل المراكز المرحلية المعدة لهذا الغرض.

وتم التطرق إلى إمكانية إخلاء سبيل المتواجدين داخل المراكز بما يتماشي مع نصوص القانون والاتفاقيات الدولية بالخصوص، والتأكيد على الاهتمام بعمليات النظافة داخل المراكز وتوفير المياه الصالحة للشرب وتعقيمها بشكل يمنع أي عدوى مرضية تتفشى بين النزلاء. محتوى ذو صلة مجلس النواب للأمم المتحدة: نرفض أي حوار مع حفتر وخلُص الاجتماع إلى ضرورة بلورة كل الأفكار في مسودة واضحة للمصادقة عليها في أقرب فرصة ممكنة.

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