داخلية «الوفاق» تصدر تعليمات بعد قتل ثلاثين مهاجرا غير قانوني

أصدرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، الخميس، تعليماتها لمديرية أمن مزدة بالقبض على مرتكبي جريمة قتل ثلاثين مهاجرا غير قانوني، وإصابة أحد عشر اخرين.

وقالت الداخلية، في بيان لها أن “أحد المشتبه بضلوعهم في عمليات الاتجار بالبشر مقيم ببلدة مزدة، وقد تعرض للقتل (على يد) مهاجرين غير شرعيين أثناء عملية تهريبيهم”.

وأضافت الوزارة “قام أهالي المجني عليه برد فعل انتقامي، حيث قاموا بقتل 26 مهاجرا من (بنغلادش) و4 أفارقة، إلى جانب جرح 11 مهاجرا اخرين نقلوا إلى المستشفى”.

وأشارت وزارة الداخلية إلى قيامها بتعميم أسماء الجناة لملاحقتهم، كما دعت مديرية أمن مزدة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتقديم الجناة للعدالة.

وأكدت الداخلية على أن القانون لا يخول للمواطنين أخذ الحق بالذات، وأنه سيكون رادعا لمثل هذه الجرائم.