داخلية «الوفاق» تعتمد خطة التدابير والإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا

ناقش الاجتماغ تفعيل الخطة الأمنية المتعلقة بالتدابير الأمنية لمكافحة جائحة كورونا. [وزارة الداخلية]

عُقِد اليوم الأحد، بمقر هيئة السلامة الوطنية في العاصمة طرابلس، اجتماع موسع برئاسة وكيل وزارة الداخلية عميد خالد مازن، بحضور مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية عميد محمد المداغي، ورئيس قوة العمليات الخاصة، ومعاون رئيس جهاز المباحث الجنائية، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي، ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية، مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة، ومدراء أمن جنزور وتاجوراء، ومساعد مدير أمن طرابلس، ومساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية بمديرية أمن الجفارة، ورئيس مكتب المعلومات والمتابعة، ورئيس مكتب المتابعة وتقييم الأداء بمكتب الوكيل.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الاجتماع ناقش سُبل وآلية وطرق تنفيذ القرار الصادر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 215 لسنة 2020م بشأن حظر التجول، وكذلك تفعيل الخطة الأمنية المتعلقة بالتدابير الأمنية لمكافحة جائحة وباء فيروس كورونا المستجد. واستعرض الاجتماع خطة التنفيذ المعتمدة والتي تضمنت الزمان والمكان والأهداف المرجوة والعناصر والواجبات والمهام والمراحل. وشدد وكيل الوزارة على ضرورة التقيد ببنود المرحلة وتنفيذ الخطة التي يؤمل تحقيق الغايات والأغراض من وراء تفعيلها.

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