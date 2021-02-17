داخلية «الوفاق» تفتتح معهد تدريب الشرطة بمنطقة العزيزية

افتتح وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا صباح اليوم الإربعاء مقر معهد تدريب الشرطة بمنطقة العزيزية عقب صيانته مؤخراً.

وبحسب ما افاد المكتب الاإعلامي للوزارة، جاء الافتتاح تزامناً مع الذكرى العاشرة لثورة 17 من فبراير الذي يصادف اليوم الإربعاء.

وتفقد الوزير رفقة مدير أمن الجفارة ومدير الإدارة العامة للتدريب ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي وعدد من الضباط وضباط الصف المعهد.

وشملت الجولة مبنى المحاضرات والرماية وساحة التدريب وعدد من من المرافق الخدمية للمستهدفين من الدورات التدريبية التي ينظمها المعهد لتخريج الكوادر الأمنية من مختلف التخصصات.