داخلية «الوفاق» تُؤكد سير العمل بشكل طبيعي في معبر رأس إجدير

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، بأن العمل يسير بشكل طبيعي في معبر رأس إجدير الحدودي مع تونس من حيث دخول وخروج المسافرين.

وقالت الوزارة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنه لُوحِظ خلال الأيام الماضية ازدحام في المنفذ نتيجة عبور المسافرين خلال عُطلة العيد مما أدى إلى حصول تأخير في عبورهم للمنفذ.

وأشارت إلى عدد المسافرين العابرين من الأراضي الليبية إلى تونس وصل من الفترة بين 10 أغسطس إلى 17 أغسطس الجاري، إلى 19,360 ألف مسافر، في حين بلغ عدد الداخلين من الأراضي التونسية إلى ليبيا نحو 7,659 ألف مسافر.