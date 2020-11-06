داخلية «الوفاق» تُدين القبض على مواطنين من المنطقة الشرقية في مطار معيتيقة

أدانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، واستنكرت بأشد العبارات القبض على مواطنين قادمين من المنطقة الشرقية عبر مطار بنينا الدولي في بنغازي إلى مطار معيتيقة الدولي بطرابلس.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، إن هذه الأفعال التي ترتكبها مجموعة من الأشخاص لخدمة مصالح ومأرب شخصية لهم لا تمثل حكومة الوفاق الوطني، ولا تخدم الصالح العام للبلاد، بحسب البيان.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذا العمل غير المسؤول لا يصب في مصلحة الوطن بل يزيد الفرقة بين أبناء الوطن الواحد ويُقوض مسار المفاوضات الجارية حالياً لإيجاد حل للأزمة الليبية والخروج بالبلاد لبر الأمان.

وأشار البيان إلى أن وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا أصدر تعليماته لمدير أمن طرابلس ورئيس جهاز المباحث الجنائية للتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المجموعة المسلحة الذين قاموا بهذا الفعل.