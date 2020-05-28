«داخلية الوفاق» تُدين قصف طيّران حفتر لمديرية أمن غريان

أدانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، أمس الاربعاء، قصف طيران حفتر قسم شرطة النجدة بمديرية أمن غريان الذي أدى إلى احتراق المركبات الآلية، وإحداث أضرار جسيمة بالمقر.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، عبر صفحتها على «فيسبوك» أن هذا القصف “الجبان” لم يكن الأول فقد سبقتهُ العديد من الجرائم التي ترتكبها قوات حفتر المدعومة من دول خارجية باستهدافها المقار الأمنية، ورجال الشرطة والأمن الذين أوكلت لهم مهام الحفاظ على أمن المواطن وسلامة وحفظ الأمن واستتبابه.

وكما دعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه جرائم القصف المتعمد للمقار الأمنية التابعة للوزارة.

وشددة الوزارة على ضرورة محاسبة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.

فيما أكدت على أن هذه الأعمال الإجرامية لن تزيد رجال الأمن إلا عزما وإصرارا على تأدية مهامهم في الحفاظ على الأمن وحماية المواطنين.