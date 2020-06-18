داخلية الوفاق تُعلن القبض على المتورطين في واقعة إهانة العمالة المصرية

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأربعاء، القبض على المتورطين في واقعة الإساءة لبعض العمالة المصرية.

وقالت وزارة الداخلية في بيانها، “تمكنت الجهات الضبطية القضائية المختصة، بكشف هوية الجناة المتورطين في هذه الواقعة وإلقاء القبض عليهم، ومباشرة إجراءات الاستدلال معهم بالخصوص تحضيراً لإحالتهم على مكتب النائب العام.

وأضافت الوزارة ” لقد تم التعرف على العمالة المصرية المجني عليها في هذه الجريمة وعلى هوياتهم وهم جميعا بخير ويتمتعون بحريتهم دون أي قيد ويمارسون أعمالهم بشكل طبيعي، وسيتم الاستماع الي أقوالهم بشأن ما تعرضوا له من إساءة”.

وأكدت الوزارة على أن “العلاقات بين الشعب الليبي والمصري علاقة تاريخية، لا يمكن أن تنال منها تصرفات فردية لا تمثل الدولة الليبية

وتابعت ” أنها ستلاحق بحزم وبكل جدية كل من ينتهك الحقوق ويخالف التشريعات دون أي تمييز أو تحييز.