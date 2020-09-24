داخلية «الوفاق» تُعلن القبض على قاتل المواطنة «اللافي»

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، عن ضبط المتهم بارتكاب جريمة خطف وقتل المواطنة السيدة فتحية اللافي.

وأفادت الوزارة في بيان، بأنه بالإشارة إلى واقعة اختطاف السيدة فتحية اللافي، باشر مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية بوزارة الداخلية وبتعليمات مباشرة من وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا بمباشرة إجراءات التحري والاستدلال وتعقب كافة الأطراف المتورطة في هذه الجريمة.

وبالتعاون مع العديد من الأجهزة الأمنية وعلى رأسها البحث الجنائي تاجوراء، تمكن أعضاء التحري والتحقيق بمكتب المعلومات والمتابعة بضبط المتهم بارتكاب الواقعة وبعد الاستدلال معه اعترف بخطف الضحية وقتلها والإفصاح عن مكان دفنها.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة القضية إلى النيابة العامة لمباشرة إجراءاتها القضائية بالخصوص.

وتقدمت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، بخالص التعازي والمواساة لأهل الضحية، وأكدت على مضيها قدماً في تقديم الخارجين عن القانون للعدالة حتى ينالوا جزاء ما اقترفوا من جرائم ليكونوا عبره لمن يعتبر، بحسب الوزارة.

بالإشارة إلى واقعة اختطاف السيدة فتحية اللافي ,,, باشر مكتب المعلومات والمتابعة الامنية بوزارة الداخلية وبتعليمات مباشرة… Gepostet von ‎وزارة الداخلية الليبية‎ am Donnerstag, 24. September 2020