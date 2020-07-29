داخلية «الوفاق» تُعلن عن إطلاق خدمة تطبيق «الداخلية موبايل»

أعلن وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، أمس الثلاثاء، إطلاق تطبيق “الداخلية موبايل” على الهاتف النقال.

وخلال مؤتمر صحفي عُقِد بمقر الإدارة العامة للعمليات الأمنية، نوه الوزير بأن هذا التطبيق سيساهم في حفظ الأمن بالإبلاغ عن الخارجين عن القانون.

ونقل المكتب الإعلامي بالوزارة عن باشاغا قوله، إنه لا يمكن تحقيق الأمن في ظل غياب حقوق المواطن وتردي خدمات الكهرباء والصحة وانتشار الفساد في كافة مفاصل الدولة الليبية التي يتم استغلالها وابتزازها بعدة طرق من عدة أطراف داخلية وخارجية.

وأضاف وزير الداخلية: “سندفع دمائنا لمحاربة كل المحاولات التي تتربص بنا وسنصون ونحافظ على الدولة المدنية التي حاربنا من أجلها سنوات عدة”.

من جانبه أعطى رئيس مكتب التقنية ونظم المعلومات المهندس حمودة أحمد، شرحاً وافياً حول حزمة التطبيقات الإلكترونية التي تخدم وزارة الداخلية في توصيل المعلومات بكل يسر وسرية والتي تتمثل في تطبيق التحري لرجال المرور والمنافذ والأمن المركزي وغيرها من الجهات الأخرى للبحث عن المركبات الآلية المسروقة من واقع قاعدة بيانات أعدت لهذا الغرض.

وأوضح المهندس حمودة أن هناك تطبيق أخر يسمى تطبيق المطلوبين والكيانات المشبوهة الذى يتربص بالمطلوبين الذين يحاولون زعزعة الأمن وهذا التطبيق يتبع جهاز المباحث الجنائية والذي تم خلاله تسجيل أكثر من 35 ألف سجل لمجرمين أصحاب سوابق.

وتابع رئيس مكتب التقنية ونظم المعلومات استعراض حزمة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية والتي تشمل كذلك خدمة “بلّغّني” بأنه يتم إرسال الرسالة عبر غرفة متصلة بكافة الأجهزة الأمنية بحيث يتم تعميم البلاغ المقدم من قِبل المواطن مع إبقاء هوية المبلغ مخفية وأمنية حفاظاً على سلامته.

من جهتهم تطرق رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب عميد جمعة غريبة، ورئيس جهاز المباحث الجنائية عميد محمود عاشور، ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية عميد علي النويصري، إلى ما تُقدمه مصالحهم وأجهزتهم وإداراتهم للمواطن مُشيدين بالدعم المتواصل من قِبل وزير الداخلية المفوض لهم من أجل استتباب الأمن والأمان وخدمة للمواطن في كل مناحي الحياة.