داخلية «الوفاق» تُناقش الاستعدادات للاحتفال بيوم الشرطة الليبية

عُقِد اليوم السبت، بمقر وزارة الداخلية في العاصمة طرابلس، الاجتماع الأول للاستعداد للاحتفال بالذكرى الـ56 ليوم الشرطة الليبية.

وترأس الاجتماع مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية عميد محمد المداغي، وبحضور عدد من مدراء الإدارات ورؤساء المصالح والهيئات بوزارة الداخلية.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الاجتماع ناقش الترتيبات والآلية التي سيكون عليها الاحتفال خاصة وأن هذه الذكرى تُعتبر يوم فاصل في تاريخ الشرطة الليبية، بحسب داخلية الوفاق.

وأكد المجتمعون بأن هذه المناسبة يجب أن توضع وتسخر لها كل الإمكانيات البشرية والمادية لإظهارها بما يليق بأهمية الحدث الكبير باعتبارها ذكرى مهمة في تاريخ ليبيا لتأسيس أول قوة أمنية يوم 8 أكتوبر 1964.