داخلية «الوفاق» تُناقش الخطط الأمنية لمديريات أمن المنطقة الغربية

عُقِد اليوم الأحد، اجتماع برئاسة مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق عميد علي الترهوني، مع مدراء أمن (الزاوية، صرمان، صبراتة، العجيلات، زوارة، السهل الغربي)، وبحضور مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ عميد صلاح الحريزي.

وتم خلال الاجتماع الذي عُقِد بمقر الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة في العاصمة طرابلس، مناقشة الخطط الأمنية الموضوعة من قِبل هذه المديريات ومدى الاستعداد في تنفيذها للعام 2021م، وتنفيذاً لتعليمات وزير الداخلية المفوض بضرورة التعاون والتنسيق بين كافة مديريات الأمن بالمناطق، لحفظ الأمن وتفعيل الأوامر المستديمة.

وشدّد مدير الإدارة على ضرورة الاهتمام بمركز الشرطة باعتبارها القاعدة الأمنية الأساسية، وضرورة التقيد بالقيافة الرسمية لأعضاء هيئة الشرطة وتوحيد العمل بين هذه المديريات بما يضمن إنجاح سير العمل.

هذا ونوقش خلال الاجتماع المشاكل والصعوبات التي تواجه هذه المديريات وإيجاد الحلول الناجعة لحلحلتها، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

واستمع مدير الإدارة لشروح من قِبل مدراء الأمن حول سير العمل بهذه المديريات والجهود التي تبذلها في تنفيذ التعليمات الصادرة إليهم لحفظ الأمن والاستقرار داخل مناطقهم.