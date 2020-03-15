داخلية «الوفاق» تُناقش الخطط الموضوعة لمواجهة فيروس كورونا

عُقد الأحد اجتماعاً برئاسة وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق عميد خالد مازن، وبحضور مساعد الوكيل لشؤون الأمنية وعدد من رؤساء الهيئات والمصالح والأجهزة والإدارات ومدراء أمن ورؤساء مكاتب بوزارة الداخلية.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الاجتماع ناقش الإجراءات الاحترازية المتخذة من قِبل وزارة الداخلية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، ووضع الخطط والإجراءات اللازمة للحد من انتشاره داخل البلاد، من خلال إيقاف المنافذ البرية والجوية، باستثناء المنافذ البحرية باعتبارها منافذ تقوم باستقبال البضائع وليس المسافرين ويخضع القادمين عبر هذه المنافذ لفحوصات الطبية، وإيقاف إصدار التأشيرات للأجانب.

كما تشمل هذه الإجراءات إقفال أماكن التجمعات سوى صالات المناسبات أو الملاعب أو الملاهي والحدائق وغيرها، وذلك بالتنسيق مع جهاز الحرس البلدي، لضمان حصول أفضل النتائج للوقاية من هذا الفييروس.

ويأتي هذا الاجتماع لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية من خلال تعليمات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، من خلال تكليف وزارة الداخلية لاتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية بالتعاون من وزارة الصحة، والجهات ذات الاختصاص باعتبارها هي الجهات المخولة بمكافحة هذا الفايروس، حيث تتابع وزارة الداخلية تنفيذ هذه التعليمات.