داخلية «الوفاق» تُناقش المشاكل التي تواجه الموانئ البحرية

ناقشت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، المشاكل التي تواجه الموانئ البحرية.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقِد اليوم الثلاثاء، ضم مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ عميد صلاح الحريزي، ووكيل وزارة المواصلات، ومدير إدارة الموانئ البحرية، ومدير عام ميناء الخمس البحري ومدير أمن منفذ ميناء الخمس البحري.

وأفاد المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية، بأن الاجتماع الذي عُقِد بمقر وزارة المواصلات في العاصمة طرابلس، ناقش المشاكل والعراقيل التي تواجه الموانئ البحرية.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات السابقة بشأن متابعة الموانئ البحرية والمشاكل والعراقيل التي تواجهها.