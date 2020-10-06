داخلية «الوفاق» تُناقش الهيكلية الجديدة للوزارة

بحث وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، الهيكلية الجديدة وتطوير وتدريب تيارات ومنتسبي الوزارة مع مندوبين من شركة “روز باتنز” الإنجليزية للإستشارات الأمنية والفنية.

واستعرض الوزير خلال الاجتماع الذي عُقِد بديوان الوزارة في العاصمة طرابلس، آلية عمل وزارة الداخلية بمختلف مصالحها وإداراتها وأقسامها.

ويأتي هذا اللجتماع عقب اللنتهاء من مرحلة التقييم الأولى بين الوزارة والشركة.

وفي يناير الماضي، وقعت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، وشركة “روز باتنز” للاستشارات البريطانية، اتفاق مبدئي للتعاون بين الوزارة والشركة.

وأوضح المكتب الإعلامي بالوزارة، أن الاتفاق المبدئي يشمل عدد من المجالات التي تهم الجانبين خاصة في مجال الدعم والتقييم الإستراتيجي.