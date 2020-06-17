داخلية «الوفاق» تُناقش تطوير قدرات المرأة العاملة بالوزارة

ترأس وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق عميد خالد مازن، اليوم الأربعاء اجتماعا موسعا مع رئيس وأعضاء اللجنة الفرعية لتطوير قدرات المرأة العاملة بوزارة الداخلية، ورئيس مكتب متابعة المرأة، ورئيس مكتب حماية الأسرة والطفل، وعدد من قيادات الشرطة من العنصر النسائي بالوزارة.

واستهل السيد وكيل وزارة الداخلية الاجتماع بالتأكيد على حرص الوزارة على ضرورة أن يكون للمرأة العاملة بوزارة الداخلية دور داعم للخطط والإستراتجيات، وأن تمارس المرأة دورها الريادي بما يتوافق مع متطلبات العمل الشرطي والأمني، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.

واستمع الوكيل إلى شروحات وافية لأبرز المشاريع والخطط التي عكفت اللجنة الفرعية على إنجازها ومنها التوظيف الأمثل للمرأة داخل مكونات وزارة الداخلية، وذلك عبر تطوير قدراتها بما يضمن الرفع من مستوى أدائها.

كما تم خلال الاجتماع عرض أهم المشاكل والعراقيل التي تواجه عمل مكتبي متابعة المرأة، وحماية الأسرة والطفل.

كما تم أيضا عرض ملامح فعاليات الحراك المجتمعي الذي تستعد اللجنة الفرعية لتطوير المرأة لإطلاقه خلال المدة القريبة القادمة.