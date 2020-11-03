داخلية «الوفاق» تُناقش وضع تصور متكامل لتأمين عودة الشركات الأجنبية

اجتمع وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، مع ممثلين عن شركة “روز بارتنز” البريطانية للاستشارات الأمنية.

وتم خلال الاجتماع الذي عُقِد بديوان الوزارة في طرابلس، مناقشة وضع تصور متكامل لتأمين عودة الشركات الأجنبية المنفذة للمشاريع البنية التحتية بليبيا.

وتم مناقشة إعادة تأهيل أعضاء الشرطة من خلال البرامج التدريبية لرفع من كفاءة أعضاء هيئة الشرطة وبما يتماشى مع العمل الأمني بالدول المتقدمة، بالإضافة لعدد من المواضيع التي تهم وزارة الداخلية.

وفي وقت سابق، بحث وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، الهيكلية الجديدة وتطوير وتدريب تيارات ومنتسبي الوزارة مع مندوبين من شركة “روز بارتنز” البريطانية للإستشارات الأمنية والفنية.

واستعرض الوزير خلال الاجتماع الذي عُقِد بديوان الوزارة في العاصمة طرابلس، آلية عمل وزارة الداخلية بمختلف مصالحها وإداراتها وأقسامها.

ويأتي هذا الاجتماع عقب الانتهاء من مرحلة التقييم الأولى بين الوزارة والشركة.

وفي يناير الماضي، وقعت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، وشركة “روز بارتنز” للاستشارات البريطانية، اتفاق مبدئي للتعاون بين الوزارة والشركة.

وأوضح المكتب الإعلامي بالوزارة، أن الاتفاق المبدئي يشمل عدد من المجالات التي تهم الجانبين خاصة في مجال الدعم والتقييم الإستراتيجي.