داخلية «الوفاق» تُنظم ندوة للتوعية بمخاطر الألغام ومخلفات الحرب

أُقِيمت صباح اليوم الثلاثاء، بمقر إدارة العلاقات والتعاون الدولي بوزارة الداخلية في العاصمة طرابلس، ندوة بعنوان “برنامج التوعية بمخاطر الألغام ومخلفات الحرب ومساعدة ضحاياها”.

وحضر الندوة مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية رئيس غرفة عمليات “البلد الآمن” عميد محمد المداغي، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي عميد محمد فتح الله، ورئيس مكتب الإعلام الأمني مقدم د. محمد أبو عبد الله، ورئيسة قسم مكافحة العنف والحوادث بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور جيداء الباجقني، ومندوب عن قوة مكافحة الإرهاب، وعدد من منتسبي وزارة الداخلية ومكوناتها، وخبراء مختصين في تفكيك الألغام وإزالة المخلفات الحرب.

وأثنى مساعد الوكيل على الجهود التي تبذلها فرق تفكيك ونزع الألغام والذين قدموا أرواحهم في سبيل الحفاظ على سلامة المواطنين، مؤكداً على الدور الهام في مجال نزع وتفكيك الألغام وما يترتب عليه من مخاطر على أرواح الفرق المكلفة بنزعها، ولما لها من خطر كبير على المواطنين خاصةً بعد تسجيل العديد من الإصابات والوفيات بين المدنيين بسبب هذه الألغام.

من جانبه ألقى مدير الإدارة العامة للدعم المركزي عميد محمد فتح الله، كلمة أكد خلالها على الدور الكبير لفرق تفكيك ونزع الألغام بجهاز المباحث الجنائية وهيئة السلامة الوطنية، مؤكدا بأن رغم جميع الصعاب فإن العمل مستمر إلى أن تنعم كافة مناطقنا ومدننا بالأمن والأمان.

وألقيت خلال الندوة ورقات علمية، حيث قدم رئيس مكتب الإعلام الأمني مقدم د. محمد أبو عبد الله ورقة على أهمية دور الإعلام في التوعية من مخاطر الألغام.

هذا وتم عرض ورقة علمية حول التوعية من الألغام ومساعدة ضحاياها من قِبل الدكتورة جيداء الباجقني، والأستاذة نصيب الشويهدي من قسم مكافحة العنف والحوادث بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، تم فيها التطرق إلى كل ما يتعلق بمخاطر الألغام.

وعرض مندوب قوة مكافحة الإرهاب المجهودات التي تبذل من قِبل منسبي القوة الذين يعملون ليل نهار بالإمكانيات المتاحة من أجل عمليات الإزالة والتفكيك المتفجرات التي زرعت في الأحياء السكنية.

وتخللت الندوة حلقات نقاش بين جميع المشاركين وذلك لتبادل الآراء وطرح الأفكار والخروج بعدد من التوصيات المهمة المتعلقة بهذا الموضوع من أبرزها تشكيل لجان استشارية لمتابعة الفرق المختصة في نزع وتفكيك الألغام, التعاون بين وزارة الداخلية بجميع مكوناتها مع كافة الجهات المختصة من أجل تبادل الخبرات والكفاءات فيما يتعلق بنزع الألغام والتخلص من مخلفات الحرب.

هذا ومن ضمن الجهود التي تبذل من قِبل الإعلام الأمني فإنه ستقوم أسبوعياً جملة من الفاعليات التوعية والتثقيفية والترشيدية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية.