داخلية حكومة النواب تستنكر قصف ميناء الماية وجنوب الزاوية

استنكرت وزارة الداخلية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب عملية القصف التي استهدفت مركز خفر السواحل بالمنطقة الغربية الواقعة بميناء الماية وجنوب الزاوية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنّ عمليات القصف التي نفذها الطيران المسيرة اليوم، اسفرت عن سقوط من عناصر الأمن التابعين للوزارة، دعية جهات الاختصاص لفتح تحقيق حول هذا القصف.

وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي وبعثة الأمم المتحدة للدعم فيليبيا والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية، بتحمل مسؤولياتهم وتوثيق ماحدث ومحاسبة المسؤولين.