داخلية «حكومة حماد» تناقش أوضاع الجالية السورية في ليبيا

اجتمع وزير الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، اللواء عصام أبوزريبة، بديوان الوزارة، مع رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، اللواء نوري الساعدي، ورئيس الجالية السورية في ليبيا، الدكتور فائز حسين، ومدير العلاقات العامة للجالية محمد علي حيلاني.

ركز الاجتماع على تنظيم أوضاع الجالية السورية في ليبيا، وضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للوافدين. وتمت مناقشة المشكلات والصعوبات التي تواجههم أثناء تحركاتهم في المدن والمناطق، بالإضافة إلى سبل تسهيل وضعهم القانوني في مدينة بنغازي.

وتم التطرق إلى إجراءات عمل التحاليل الخاصة بالجالية واستخراج بطاقات الحصر، وذلك بالتنسيق بين الجهات الأمنية المختصة ومسؤولي الجالية، بهدف تعديل وتنظيم أوضاعهم وضمان عدم تعرضهم لمشكلات قانونية.

ومن جانبهم، أشاد مسؤولو الجالية بتجاوب وزير الداخلية واهتمامه بحل المشكلات التي تواجههم، مؤكدين أهمية الخطوات المتخذة.

وأكد الوزير على ضرورة تعديل أوضاع الجاليات العربية والأجنبية المقيمة في ليبيا، بما في ذلك إجراء التحاليل اللازمة واستخراج بطاقات الحصر، بهدف تحديد الأعداد الفعلية وضمان عدم تعرضهم لأية مشكلات.