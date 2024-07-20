داخلية «حكومة حماد» تناقش أوضاع النازحين السودانيين بالكفرة

التقي وزير الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، اللواء عصام أبوزريبة، اليوم السبت، مع مدير أمن الكفرة، اللواء خالد الحيار، وبحث معه أوضاع النازحين من دولة السودان الشقيق في مدينة الكفرة.

كما تم خلال اللقاء استعراض الوضع الأمني العام في المدينة وبحث الحلول المناسبة للتعامل مع هذه الظاهرة المتفاقمة نتيجة الأوضاع الراهنة في السودان.

كما تناول الاجتماع سير العملية الأمنية في المدينة والاحتياجات الضرورية لتعزيز الأمن، إضافة إلى المشاكل والصعوبات التي تواجه سير العمل وسبل تذليلها لتحقيق أفضل النتائج والخدمات لسكان وأهالي المدينة، وتحقيق الاستقرار للحفاظ على النسيج الاجتماعي.

وناقش الاجتماع أيضاً، سبل تأمين الحدود، ومنع التهريب والمخدرات ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وكافة أنواع الجريمة، وآلية التنسيق والتعاون بين الأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة وحماية الحدود.