داخلية «حماد» ترفع حالة الطّوارى بالجنوب إلى الدّرجات القصوى

أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية التابعة لمجلس النواب رفع حالة الطوارئ والاستعداد إلى الدرجات القصوى في المنطقة الجنوبية، خاصةً بالمدن الواقعة قرب حدود النيجر.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنّها قدّمت دعما إضافيا إلى مديريات الأمن بالمنطقة الجنوبية، بغية ضمان سير العمل بشكل طبيعي بالمنطقة، إلى جانب أن تكون جاهزة إذا حدث تصعيد في النيجر.

الجدير بالذكر أنّ وزارة الداخلية بالحكومة الليبية، أعلنت أمس رفعها حالة الطوارئ والاستعدادات إلى الدرجات القصوى في الجنوب خاصة بالمناطق الواقعة قرب حدود النيجر.