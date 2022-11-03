داخل الكرملين.. منح زعيم فاغنر صلاحيات وسعة تضاهي وزيري الدفاع والخارجية

قال رجل الأعمال الروسي والمعتقل السياسي السابق، ميخائيل خودروفسكي إنّ الحرب في أوكرانيا منحت قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين صلاحيات واسعة داخل الكرملين.

خودروفسكي قال أمام البرلمان البريطاني إنّ قائد مجموعة فاغنر أصبح يكتسب صلاحيات واسعة داخل الكرملين، تجعله في مركز يعادل وزراء السيادة كالخارجية أو الدفاع لقربه الكبير من الرئيس فلاديمير بوتين وللدور الذي تلعبه فاغنر خلال الحرب الأوكرانية.

وأكّد خودروفسكي على النفوذ المتصاعد لبريغوجين داخل مركز السلطة السياسية في البلاد، ما مكّنه من التأثير في القرارات السياسية والعسكرية الروسية.

تأتي هذه التصريحات في وقت ينكر فيه الرئيس الروسي علاقته بمرتزقة فاغنر ومؤسسها يفغيني بريغوجين الذي يلقب بـ «طباخ بوتين» والتي كان لها دور في دعم خليفة حفتر في العدوان على طرابلس.