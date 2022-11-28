داخل مناطق النزاع مع ليبيا.. اليونان توسع مناطق تنقيب النفط

أعلنت اليونان توسيع منطقة المسوحات الزلزالية لرواسب النفط والغاز قبالة جزيرة كريت، استجابة لطلب من شركة الأمريكية إكسون موبيل والتي تم منحها حقوق التنقيب.

وذكرت صحيفة إيكاثيميريني اليونانية أنّ أثينا تتوقع توجيه اتهامات من تركيا وحكومة الوحدة الوطنية بمنح حقوقا في منطقة متنازع عليها باعتبار أن الجزر، مثل جزيرة كريت، لا يمكن أن يكون لها جرف قاري، وبالتالي منطقة اقتصادية خالصة.

وقال محللون إنّ التنقيب في المنطقة الموسعة التي حددتها نافتكس الجديدة «11000 كيلومتر مربع مقابل 6500 كيلومتر مربع محجوزة في 7 نوفمبر» لا يؤثر على المصالح التركية في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح المحللون أنّه في حال اختارت ليبيا الاحتجاج فإن تركيا ستدعمها بإرسال سفن بحثية إلى المنطقة ما يزيد في تصعيد التوتر مع اليونان حسب صحيفة إيكاثيميريني.