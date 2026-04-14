دارفور تشتعل… 24 قتيلاً وعشرات الجرحى بغارات متفرقة

شهد إقليم دارفور غرب السودان، تصعيدًا عسكريًا جديدًا أسفر عن سقوط 24 قتيلًا على الأقل وعشرات الجرحى، جراء غارات بطائرات مسيّرة استهدفت مدنًا عدة في مناطق خاضعة لسيطرة «قوات الدعم السريع»، وسط تبادل للاتهامات بين الأطراف المتحاربة وغياب تعليق رسمي فوري من الجيش السوداني.

وقالت مصادر ميدانية وشهادات محلية إن القصف شمل مدن الضعين والسريف وتلولو في ولاية شرق دارفور، إضافة إلى مدينة الجنينة في غرب دارفور، حيث استهدفت إحدى الغارات سوقًا شعبيًا، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى واندلاع حرائق واسعة داخل الموقع، وسط حالة من الذعر بين المدنيين.

وأفاد تحالف «تأسيس» المدعوم من «قوات الدعم السريع» بأن غارات بطائرات مسيّرة تابعة للجيش السوداني أدت إلى مقتل 15 شخصًا وإصابة 17 آخرين في شرق دارفور، فيما أسفر قصف منفصل على سوق مدينة الجنينة عن مقتل 9 مدنيين وإصابة 12 آخرين، بحسب روايات محلية وشهود عيان.

وأشار التحالف إلى أن القصف تسبب في تدمير واسع داخل السوق واندلاع حريق كبير أتى على أجزاء منه، مع العثور على جثث متفحمة تعذر التعرف على هوياتها حتى الآن، داعيًا إلى تدخل دولي عاجل واتخاذ موقف واضح تجاه استهداف المدنيين.

وفي السياق ذاته، قال «التجمع الاتحادي» إن طائرة مسيّرة استهدفت سوق مدينة الجنينة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، معتبرًا أن الاستهداف طال مدنيين وبنية تجارية حيوية، ومطالبًا بفتح تحقيق دولي مستقل ومحاسبة المسؤولين عن الهجمات.

ولم يصدر الجيش السوداني أي تعليق رسمي حول هذه الاتهامات حتى الآن، في وقت تتواصل فيه المواجهات المسلحة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» منذ أشهر، مع تزايد استخدام الطائرات المسيّرة في استهداف مواقع داخل إقليم دارفور.

وفي تطور سياسي متصل، أطلق ممثلو قوى سودانية مدنية مشاركة في الاجتماع التحضيري لـ«مؤتمر برلين»، المنعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، نداءً مشتركًا يدعو إلى خفض التصعيد ووقف الهجمات على المدنيين، والتوجه نحو مسار سياسي شامل لإنهاء الحرب.

وأكد المشاركون أن الأزمة الإنسانية في السودان بلغت مستويات كارثية، مشددين على أن الحل العسكري غير ممكن، وأن العملية السياسية تمثل المسار الوحيد نحو الانتقال الديمقراطي بقيادة مدنية، داعين إلى وقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

ويأتي هذا التحرك في ظل استعدادات لعقد «مؤتمر برلين» في 15 أبريل، بمشاركة دولية وأوروبية وإفريقية، إلى جانب أطراف إقليمية، في محاولة لإعادة دفع جهود التسوية السياسية في السودان بعد سنوات من النزاع المستمر.