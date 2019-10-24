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دار إيلي صعب تُطلق عطراً جديداً غاية في الروعة

عين ليبيا | آخر تحديث: 24 أكتوبر 2019 - 15:23
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يعبّر العطر الجديد عن طابعه الأنثوي البهيج بالروزا كاسيا أي خلاصة الورد والكشمش الأسود. [إنترنت]
كشفت دار المصمم اللبناني إيلي صعب الستار عن عطر Girl Of Now Forever الجديد كلياً.

حيث يمتاز العطر الجديد بأثره الإيجابي في النفس مما يُضيف لمسة انتعاش إلى عبير زهرة الأورموند ونفحات اللوز والبرتقال، في وقت تنسجم فيه هذه النفحات وتتداخل في لوحة عطرية لتخبرنا بأحداث قصة جديدة أكثر انتعاشاً حيوية ومرحاً.

وتتخلل هذه الروح الإيجابية التي يضوع بها العطر بوضوح موجة انتعاش الليموناضة اللبنانية التي تتناغم فيها نفحات بشر الليمون الحامض وتوت العلّيق.

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ويعبّر العطر الجديد عن طابعه الأنثوي البهيج بالروزا كاسيا، أي خلاصة الورد والكشمش الأسود المرغوبة إلى حد كبير إذ تُعَدّ توليفة لا مثيل لها في عالم العطور، وتحيط رائحة الكاشميران والفانيلا الغنية بأثر الباتشولي الذي يُطيل مدّة بقاء العطر على البشرة.

هذا تقدّم الحملة الإعلانية لعطر Girl of Now Forever الجديد 3عارضات أزياء هن كريستين فروزيث، وهانا فيرغسون، وجاسمين دانيلز، ويتمتعن بإطلالة تعكس الجمال الطبيعي غير المتكّلف.

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