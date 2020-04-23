دار الإفتاء الليبية: الجمعة أول أيام شهر رمضان المبارك

أعلن مفتي الديار الليبية الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني، مساء الخميس، أن يوم غد الجمعة هو أول أيام شهر رمضان المبارك بعد ثبوت رؤية الهلال.

بيان دار الإفتاء حول تحري رؤية هلال رمضان 1441هـ Gepostet von ‎دار الإفتاء الليبية‎ am Donnerstag, 23. April 2020

جاء ذلك بعد أن استقبلت لجنة رصد الأهلة بدار الإفتاء اتصالات اللجان الفرعية التابعة للدار، وشهادات المواطنين حول تحري رؤية هلال رمضان.

لجنة رصد الأهلة بدار الإفتاء تستعد لاستقبال اتصالات اللجان الفرعية التابعة للدار، وشهادات المواطنين. Gepostet von ‎دار الإفتاء الليبية‎ am Donnerstag, 23. April 2020

ما هي الآلية المتبعة في رصد الأهلة لدى دار الإفتاء الليبية؟استمع لإجابة الشيخ #طلال_الدريبي مدير إدارة الفتوى بدار الإفتاء Gepostet von ‎دار الإفتاء الليبية‎ am Donnerstag, 23. April 2020

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