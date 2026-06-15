«دار الإفتاء» الليبية تحدد أول أيام السنة الهجرية الجديدة

أعلنت دار الإفتاء الليبية أنّ يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 16 يونيو 2026 هو غرة شهر محرم الحرام للعام الهجري الجديد 1448.

وجاء في بيان دار الإفتاء الليبية أنّها تعلن أنّ يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 16 يونيو 2026 هو أول أيام شهر محرم الحرام وبداية العام الهجري الجديد 1448.

وأضافت دار الإفتاء في تصريحها أنّها تتوجه بالدعاء إلى الله تعالى بأن يجعل هذا العام الجديد عام خير وبركة وأمن ورخاء وسلام على البلاد وسائر بلاد المسلمين، مع التضرع بأن يمنّ الله تعالى بتحرير المسجد الأقصى من يد الغاصبين، مؤكدة أنّ الله تعالى هو الولي والقادر على ذلك.

ويأتي هذا الإعلان في إطار اعتماد الرؤية الشرعية لبداية الأشهر الهجرية التي ترتبط بالتقويم الإسلامي القمري، حيث يمثل شهر محرم بداية السنة الهجرية وأحد الأشهر الحرم ذات المكانة الدينية الخاصة لدى المسلمين.

ويُعد شهر محرم أول أشهر السنة الهجرية في التقويم الإسلامي، ويأتي ضمن الأشهر الحرم التي يحظى فيها بالخصوصية الدينية والروحانية، ويشهد عادةً اهتمامًا واسعًا في الدول الإسلامية لما يحمله من دلالات دينية وتاريخية مرتبطة بهجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبداية التاريخ الهجري.