دار الإفتاء الليبية: تحري هلال رمضان سيكون مساء الخميس

نوهت دار الإفتاء الليبية، بأن ما يُنشَر في بعض صفحات التواصل من أن الدار دَعتْ لتحرّي هلال رمضان هذه الليلة 22 أبريل الجاري هو محضُ افتراءٍ، وأن التاريخ الهجري اليوم الأربعاء حسب تقويم دار الإفتاء هو 28 من شهر شعبان، لسنة 1441 هـ، ولا يكون الترائي يوم 28 شعبان قطعاً.

وأوضحت دار الإفتاء في بيان اليوم الأربعاء، أن التحري سيكون مساء الخميس 29 شعبان، وذلك من خلال المراصد التي حددتها لجنةُ رصدِ الأهلة بدار الإفتاء، وهي أربعة مراصد: طرابلس، والجبل، وشرق البلاد، وجنوبها.

كما دعا المجلس الأعلى للقضاء المحاكمَ لفتح أبوابها مساء الخميس؛ لتوثيق الشهادات؛ بناءً على مراسلة دار الإفتاء للمجلس.

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