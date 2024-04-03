دار الإفتاء الليبية تُحدد مقدار زكاة الفطر

أعلنت دار الإفتاء الليبية، الثلاثاء، عن تحديد مقدار زكاة الفطر لعام 1445 هجري 2024 ميلادي.

وذكرت الدار في بيان، أن مقدار زكاة الفطر لهذا العام 8 دنانير لمن أراد إخراجها نقدا، و(2.25) كجم من القمح أو (2) كجم من الأرز لمن أراد إخراجها من قوت أهل البلد.

وجاء في البيان أن “زكاةَ الفطرِ واجبةٌ، فرضَها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على كلّ مسلمٍ قادرٍ، صغيرٍ أو كبيرٍ، ذكرٍ أو أنثى، ويجبُ على المسلم إخراجُها عن نفسِه، وعن كلّ مَن تجبُ عليه نفقتُه، وذلك مِن غالبِ قوتِ البلدِ، في شهرِ رمضانَ، طهرةً للصائمِ، ومواساةً للفقير، وتعطى لفقراء أهل البلد، وهي صاعٌ، أربعةُ أمدادٍ بمدّ النبيّ صلى الله عليه وسلم.

وأشار بيان دار الافتاء إلى “جواز إخراجَ زكاةِ الفطر نقدًا، عندما تكونُ هناك مصلحةٌ للفقيرِ، وهم مِمّن يُقتدى به مِن أئمّة الهدَى مِن أعلامِ الأمّة، منهم عمرُ بنُ عبد العزيز وأبوحنيفةَ والبخاريّ وابنُ تيمية رحمهم الله جميعًا، وهو قول متأخري المالكية”.

وبيّن البيان أن “وقتُ إخراجها قبلَ صلاةِ العيدِ، ومن أخرجها بعد الصلاة في يوم العيد أجزأته مع نقصان الأجر، ويجوزُ إخراجُها قبل العيدِ بيومين أو ثلاثة”.