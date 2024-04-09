دار الإفتاء الليبية تُعلن الأربعاء أول أيام العيد

أعلنت دار الإفتاء الليبية، مساء اليوم الثلاثاء، أن يوم غد الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1445 هجري 2024 ميلادي.

وأفاد بيان تلاه مفتي عام ليبيا الشيخ د . الصادق الغرياني، أن مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء اطلع على التقارير المقدمة إليه، من اللجان المكلفة برصد الأهلة، ودخول الشهور القمرية، ومتابعة المحاكم المختصة باستقبال شهود الرؤية.

وحيث إنه ثبتت رؤية هلال شوال هذه الليلة، لدى المحاكم في عدد من المدن الليبية، فقد قرر المجلس أن غدا الأربعاء الموافق: 10 أبريل 2024م، هو أول أيام عيد الفطر لعام 1445ه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته).