دار الإفتاء الليبية تُعلن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان المُبارك

أعلنت دار الإفتاء الليبية، أن يوم غد الاثنين هو المتمم لشهر شعبان وأن الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان المُبارك للعام 1445 هجري.

وأفاد بيان تلاه مفتي عام ليبيا الشيخ د. الصادق الغريان، بأن مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء اطلع على التقارير المقدمة إليه من اللجان المكلفة برصد الأهلة ودخول الشهور القمرية، ومتابعة المحاكم المختصة باستقبال شهود الرؤية.

وحيث أنه لم يثبت حكم برؤية الهلال هذه الليلة داخل المدن الليبية، فقد قرر المجلس أن غدا الاثنين هو المتمم لشهر شعبان، وأن يوم الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

بيان مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء الليبية، بخصوص تحري هلال شهر رمضان للعام 1445 هجري. بيان مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء الليبية، بخصوص تحري هلال شهر رمضان للعام 1445 هجري. تم النشر بواسطة ‏دار الإفتاء الليبية‏ في الأحد، ١٠ مارس ٢٠٢٤