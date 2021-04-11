دار الإفتاء المصرية تُعلن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن يوم الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان في البلاد، وذلك لعدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان لعام 2021، بعد غروب شمس يوم الأحد.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مفتي الجمهورية المصرية شوقي علام قوله إن “دار الإفتاء أعلنت أن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان في مصر 2021، بعد أن تحقق لديها شرعا من نتائج الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان لهذا العام بالعين المجردة”.

وأضاف أن “دار الإفتاء تعلن أن يوم الإثنين 12 أبريل، هو المتمم لشهر شعبان لعام 1442 هجريا، وأن يوم الثلاثاء 13 أبريل هو أول أيام شهر رمضان بحسب التقويم الهجري”.