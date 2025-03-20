دار الإفتاء تحدد مقدار «زكاة الفطر» لهذا العام

حددت دار الإفتاء الليبية، “مقدار زكاة الفطر لهذا العام بـ 8 دنانير ليبية لمن أراد إخراجها نقدا، و2.25 كغ من القمح أو 2 كغ من الأرز لمن يرغب في إخراجها من قوت أهل البلد”.

وقال البيان: “إن زكاة الفطر واجبة، فرضها رسول الله على كل مسلم قادرة صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، ويجب على المسلم إخراجها عن نفسيه، وعن كل من تجب عليه نفقته، وذلك من غالب قوت البلد، في شهر رمضان؛ طهرة للصائم، ومواساة للفقير، وتعطى لفقراء أهل البلد، وهي صاغ أربعة أمداد بعد النبي، ومقداره من القمح (24) كيلوغرام، ومين الأرز (2) كيلوغرام عن الشخص الواحد”.

وتابع البيان: “جاوز بعض أهل العلم إخراج زكاة الفطر نقدًا، عندما تكون هناك مصلحة للفقير، وهم ممن يقتدى به من أئمة الهدى من أعلام الأمة، منهم عمر بن عبد العزيز وأبو حنيفة والبخاري وابن تيمية رحمهم الله جميعا، وهو قول متأخري المالكية، وقيمتها نقدا لهذا العام ثمانية دنانير”.

وأضاف البيان: “وقت إخراجها قبل صلاة العيد، ومن أخرجها بعد الصلاة في يوم العيد أجزأته مع نقصان الأجر، ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين أو ثلاثة”.