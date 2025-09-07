دار الإفتاء تعلن عن «خسوف كلي للقمر» يُرى في ليبيا

أعلنت دار الإفتاء الليبية في بيان رسمي، أن البلاد ستشهد خسوفًا كليًا للقمر مساء يوم الأحد الموافق 14 ربيع الأول 1447 هـ، 7 سبتمبر 2025م، حيث سيكون الخسوف مرئيًا في سماء ليبيا، بمشيئة الله تعالى.

وبحسب ما ورد في بيان المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، فإن مراحل الخسوف ستكون على النحو التالي (بالتوقيت المحلي لليبيا):

بداية مرحلة شبه الظل: الساعة 17:28 (والقمر لا يزال تحت الأفق).

بداية الخسوف الجزئي: الساعة 18:27 (القمر تحت الأفق).

ظهور القمر في مدينة طرابلس: الساعة 19:20.

بداية الخسوف الكلي: الساعة 19:30.

ذروة الخسوف الكلي: الساعة 20:11.

نهاية الخسوف الكلي: الساعة 20:52.

نهاية الخسوف الجزئي: الساعة 21:56.

نهاية مرحلة شبه الظل: الساعة 22:55.

وتبلغ مدة الخسوف بجميع مراحله 5 ساعات و27 دقيقة، منها 1 ساعة و22 دقيقة للخسوف الكلي فقط.

وفي سياق هذا الحدث الفلكي، حثت دار الإفتاء المواطنين على اغتنام الفرصة بالتوبة والرجوع إلى الله تعالى، وإقامة صلاة الخسوف، اقتداءً بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال: “إن الشمسَ والقمرَ لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة”.

وأوضحت الدار أن صلاة الخسوف تصلى ركعتين ركعتين كالنوافل، فرادى وبالجهر، ولا تُجمع لها، مستشهدة بأحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويبدأ وقت الصلاة مع بداية الخسوف، وينتهي بانجلائه أو بطلوع الفجر.

واختتم البيان بالدعاء بأن يحفظ الله البلاد والعباد، ويوفق الجميع للخير والهدى.