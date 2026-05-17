دار الإفتاء تعلن موعد أول أيام «عيد الأضحى»

أعلنت دار الإفتاء الليبية أن يوم غد الإثنين الموافق 18 مايو 2026 هو غرة شهر ذي الحجة الحرام لعام 1447 هجري.

وأوضحت الدار أن يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو سيكون يوم الوقوف بعرفة، فيما يحل يوم الأربعاء الموافق 27 مايو أول أيام عيد الأضحى المبارك لهذا العام.

وأكدت دار الإفتاء أن هذا الإعلان يحدد بشكل رسمي مواعيد مناسك الحج وأيام العيد، داعية الله تعالى أن يجعل هذا الشهر شهر خير وبركة ونصر وأمن ورخاء على البلاد وسائر بلاد المسلمين.

ويأتي هذا الإعلان في إطار المتابعة الشرعية لتحري الأهلة وتحديد بدايات الشهور الهجرية وفق المعايير المعتمدة لدى الجهات الدينية المختصة في ليبيا.