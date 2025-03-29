دار الإفتاء: غدا المتمم لشهر رمضان والاثنين الأول من شهر شوال

اعلنت دار الإفتاء الليبية، أن يوم غدٍ الأحد الموافق 30 مارس 2025م، هو المتمم لشهر رمضان المبارك لهذا العام 1446 هجري، وعليه يكون بعد غد الاثنين هو الأول من شهر شوال لهذا العام.

وقال البيان: “اطَّلع مجلسُ البحوثِ والدراساتِ الشرعية بدار الإفتاءِ، على التقاريرِ المقدّمةِ إليه من قسمِ الأهلةِ، واللجانِ المكلفةِ بالرصدِ وبدخولِ الشهورِ القمرية، ومتابعةِ المحاكمِ المختصةِ باستقبالِ شهودِ الرؤية”.

وأضاف البيان: “لم تثبتْ رؤيةُ الهلالِ هذه الليلة لدَى أيٍّ مِن الجهاتِ المذكورة، فقد قررَ المجلسُ أنَّ غدًا الأحد هو المتممُ لشهرِ رمضان، وأنَّ يوم الاثنينِ هو أولُ أيامِ عيدِ الفطر المبارَك لعام 1446 هـ، الموافقِ للواحدِ والثلاثينَ مِن الشهرِ الثالث (مارس) لعامِ 2025، وذلك لقول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: (إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا)”.

وتابع البيان: “بهذه المناسبة؛ يهنئُ مجلسُ البحوث الشعبَ الليبيَّ الكريمَ والأمةَ الإسلاميةَ، بقدومِ عيدِ الفطرِ المبارك، داعينَ اللهَ تباركَ وتعالى أن يتقبلَ الصيام والقيام، وأن يهلَّه على الأمةِ بالنصرِ والتمكين، ويتقبلَ مَن قُتل في سبيلِ الله في الشهداء الأبرار، ويشفيَ الجرحَى، وأن يربطَ على قلوبِ أهلِ عُزةَ وفلسطينَ، ويثبِّتَ أقدامَهم، وأن يجمعَ كلمتنا على الحقِّ والهدَى، ولا يجعلَ للظالمينَ علينَا سبيلًا”.