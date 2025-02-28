«دار الإفتاء» تعلن يوم غدٍ السبت أول أيام شهر رمضان المبارك

أصدر مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء الليبية، بيانا بخصوص تحري هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1446 هجري.

وأعلنت دار الإفتاء الليبية أن “يوم غد السبت الموافق الأول من مارس، أول أيام شهر رمضان المبارك”.

وجاء في البيان: “بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ، (بيانُ مجلسِ البحوثِ والدراساتِ الشرعيةِ بدار الإفتاءِ الليبية بدخولِ شهرِ رمضان لعام 1446هـ)، الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، والصلاةُ والسلامُ على أشرفِ المرسلينَ؛ سيدِنَا محمدٍ وعلى آلهِ وصحبهِ أجمعينَ، أمَّا بعدُ: فقدِ اطَّلعَ مجلسُ البحوثِ والدراسات الشرعيةِ بدار الإفتاء الليبية، على التقاريرِ المقدمةِ إليهِ، مِن قسمِ الأهلةِ واللجانِ المكلفة بدخولِ الشهورِ القمرية، وحيثُ إنّه ثبَتَتْ رؤْيةُ هلالِ رمضان هذهِ الليلةَ، في عددٍ من المدن الليبية بشهادة الشهود العدول، فقد قررَ المجلسُ؛ أنّ غدًا السبتَ هو أولُ أيامِ شهر رمضانَ المبارك لعام 1446هـ ، الموافق لليوم الأوّل مِن الشهرِ الثالث لعام 2025، وذلكَ لقولِ النبيّ صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: (صومُوا لرؤْيتهِ وأَفطِروا لِرؤيتِه)”.

وتابع البيان: “بهذِه المناسبةِ؛ يهنّئُ مجلسُ البحوثِ والدراساتِ الشرعيةِ الشعبَ الليبيَّ الكريم، والأمّةَ الإسلاميةَ، بقدومِ شهر رمضانَ المبارك، داعينَ الله تبارك وتعالى؛ أنْ يهلهُ علينا وعلى المسلمين بالبركة واليُمن والأمانِ، وبالنصر والتمكين للمجاهدين في فلسطين وفي بلاد المسلمينَ، وأنْ يجمعَ كلمتنا على الحق والهُدى، وتقبَّلَ اللهُ الصيامَ والقيام، وصلى اللهُ على سيدِنا محمدٍ، وعلى آلهِ وصحبهِ وسلم”.

وفي ذات السياق، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة: “رمضان كريم على كل الليبيين، شهر خير وبركة علينا جميعًا، نسأل الله أن يكون شهرًا مليئًا بالرحمات والمسرات، وأن يفيض بالخيرات على بلادنا وشعبنا، كل عام وأنتم بخير”

وتقدم المستشار النائب العام إلى أعضاء وموظفي الهيآت القضائية وإلى الليبيين كافة “بأحر التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك داعين المولى عز وجل أن يعيده علينا وعلى الأمة الاسلامية بالخير واليمن والبركة”.

وتقدم رئيس ديوان مجلس النواب وكافة العاملين بالديوان، “بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى أبناء الشعب الليبي الكريم، وإلى مجلس النواب رئاسة وأعضاء، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يجعله شهر خير وبركة، وأن يعيده على بلادنا الحبيبة بالأمن والاستقرار وعلى شعبنا الكريم بالتقدم والازدهار”.