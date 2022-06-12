داعية النائب العام للتدخل.. منظمة رصد تُحمل «الدبيبة» مسؤولية سلامة «بالحاج»

أدانت منظمة رصد الجرائم الليبية اختطاف المواطن فيصل أبوبكر بلحاج من مكان عمله في مدينة مصراتة على يد مسلحين ينتمو لقوة العمليات المشتركة ونقله إلى مكان مجهول.

وقالت المنظمة، في بيان لها، إنّ بلحاج كان قبل ساعات من اختطافه قد نشر على موقع فيسبوك فيديو يوثق اعتراض وصدم سيارة مدنية من قبل سيارة عسكرية كانت ترافق موكب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، بالتزامن مع مروره وسط مصراتة.

واستنكرت المنظمة، التعدي على حرية الرأي والتعبير، محمّلة الدبيبة المسؤولية الكاملة، ومطالبة في الوقت بإخلاء سبيله فوراً دون قيد أو شرط، داعية النائب العام للتحقيق في هذا الانتهاك وتقديم المسؤولين عنه للعدالة.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا فيديو يظهر لحظة سيارة مدنية من قبل سيارة عسكرية تتبع لحراسات رئيس الحكومة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مما آثار موجة استنكار واسعة بين مستخدمي تواصل الاجتماعي.