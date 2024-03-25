داني ألفيش يدفع مليون يورو ويغادر السجن

أعلنت محكمة برشلونة، الإثنين، أن لاعب كرة القدم البرازيلي داني ألفيش، المحكوم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف بتهمة الاغتصاب في فبراير الماضي، دفع كفالة قدرها مليون يورو (نحو مليون و81 ألف دولار) وسيتمكن من مغادرة السجن.

وقالت المحكمة في بيان نقلته وكالة فرانس برس: “نعلمكم أنه تم تسجيل إيداع كفالة دانيال ألفيش في حسابات القسم 21 بمحكمة برشلونة”.

ونقلت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، الأحد، أن ألفيش المدان بالاعتداء الجنسي، لم يكن قادرا على دفع الكفالة “لأنه مفلس”، في حين تكافح أسرته، وبالتحديد والدته وشقيقه، من أجل الحصول على قرض لتغطية مبلغ الكفالة.

وأشارت الصحيفة إلى أن والد قائد المنتخب البرازيلي نيمار جونيور، الذي ساعد ألفيش في دفع تعويض في وقت سابق هذا العام، قرر هذه المرة عدم دفع الكفالة.

وجاء القرار بعد يوم على مطالبة محامية ألفيش بالإفراج عنه، بعدما قضى ربع العقوبة الصادرة بحقه في فبراير، بعد توقيفه في يناير 2023.

وأعلنت محكمة في برشلونة أنها ستصادر جوازي سفر اللاعب، الذي يحمل الجنسيتين البرازيلية والإسبانية.

وألقي القبض على الدولي السابق مطلع العام الماضي، بعد اتهامه باغتصاب شابة في حمام ملهى ليلي أواخر ديسمبر.

ووضع ظهير برشلونة السابق في السجن منذ بدء التحقيق معه، حيث رفضت المحكمة متابعته في حالة سراح، زاعمة بأنها تخاطر بإمكانية فراره في حال إخراجه من السجن.

وخرج المنتخب البرازيلي لكرة القدم عن صمته في قضيتي إدانة لاعبيه الدوليين السابقين داني ألفيش وروبينيو، وعبّر عن تضامنه مع الضحيتين، وذلك عقب الانتقادات التي طالته.

وعندما ظهرت القصة إلى العلن وقبل أن يتم إيقافه، دافع ألفيش عن براءته في مقابلة تلفزيونية، نافيا معرفته بالمرأة، لكن عندما استجوبه المحققون بعد اعتقاله، غيّر قصته وأصر على أن ما حصل كان بالتراضي، وفق فرانس برس.

ووجدت المحكمة أن ألفيس اعتدى جنسيا على الشابة، وحكمت عليه بأربع سنوات ونصف سجنا، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 150 ألف يورو.

وقالت الضحية للمدعين العامين، إنها رقصت مع ألفيس ودخلت معه، عن طيب خاطر، إلى حمام الملهى الليلي، لكنها عندما أرادت المغادرة لاحقا لم يسمح لها بذلك.