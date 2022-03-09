دبلوماسيون غربيون: خطاب «الدبيبة» أمام السفراء مخيب للآمال￼

قالت مصادر دبلوماسية غربية في تونس إنّ خطاب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة كان مخيبا للآمال بتأكيده الذهاب إلى الانتخابات في يونيو القادم بالرغم أنّه لم يوضح كيف.

وذكرت المصادر لوكالة نوفا الإيطالية، أنّه عقب لقاء الدبيبة بمجموعة من السفراء الأجانب فإنّ دول مجموعة P3 +2 فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بالإضافة إلى ألمانيا وإيطاليا تشعر بالاستياء من تأويل الدبيبة للبيان الصادر يوم الجمعة من قبل العواصم الخمس على أنّه ضوء أخضر لخطته.

وبحسب الوكالة الإيطالية، حضر اللقاء 13 سفيرا من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا واليونان وهولندا بالإضافة إلى تونس وتركيا وقطر والجزائر والكونغو والكونغو الديمقراطية انضم إليهم 10 سفراء آخرون عبر تقنية الفيديو بينهم السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند.

وبحسب نفس المصادر لوكالة نوفا الإيطالية فإنّ البيان المشترك أعرب عن قلق هذه الدول إزاء التقارير الأخيرة عن أعمال العنف والتهديدات والترهيب والاختطاف.

واعتبر السفراء قرار رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة إغلاق المجال الجوي أمام الرحلات الداخلية كان لغرض وحيد هو منع تنصيب وزراء منافسين في العاصمة قرارا خطيرا للغاية، إضافة إلى أنّها خطوة تنتهك وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر 2020 ويحد من حرية تنقل آلاف الليبيين، وفقا لما نقلتة وكالة نوفا الإيطالية.