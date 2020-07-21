دبلوماسي أمريكي يكشف موقف وأشنطن من الصراع في ليبيا

أفادت صحيفة “واشنطن بوست” عن مصدر بالخارجية الأمريكية، أن الإدارة الأمريكية، تعتبر الصراع الليبي مشكلة أوروبية في المقام الأول، وأن البيت الأبيض يضع في نفس الوقت مشاركته في الأزمة الليبية في خانة “الحياد النشط”.

ونقلت الصحيفة عن المصدر الدبلوماسي قوله: “أولا وقبل كل شيء هذه مشكلة أوروبية”، مضيفا في نفس الوقت أن بلاده تواصل جهودا نشطة، معظمها من خلف الكواليس، لدعم التسوية السياسية في إطار سياسة يصفونها بـ “الحياد النشط”. حسبما ورد بموقع روسيا اليوم.

من جانب آخر، قال دبلوماسي غربي للصحيفة إن “الولايات المتحدة من حيث الجوهر، خارج اللعبة، والليبيين ليسوا في وضع يسمح لهم باتخاذ قراراتهم بأنفسهم، وهم يعتمدون بشكل كامل على كيانات أجنبية”.

ورأت صحيفة “واشنطن بوست” أنه من غير المرجح أن تكثف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنشطتها في ليبيا، بتجنّب ترامب أي تدخل أو المشاركة في الصراعات الخارجية.

وفي ذات الوقت تعتقد الصحيفة، أن هذه الخطوة من قبل الولايات المتحدة تتيح “لروسيا منبرا لتوسيع نفوذها في البحر المتوسط”.

ووصف المصدر بأن الوضع في هذا البلد الإفريقي “صعب للغاية”.