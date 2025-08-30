السماح للطائرات الإسرائيلية المدنية بالتحليق عبر الأجواء التركية

كشف مصدر دبلوماسي في أنقرة أن تركيا ستغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية التي تحمل أسلحة أو الوفود الرسمية، في حين ستظل الأجواء مفتوحة أمام الرحلات الجوية المدنية المنتظمة.

وأوضح المصدر أن تركيا لن تسمح للسفن التي تحمل أسلحة أو ذخيرة بالدخول إلى موانئها أو للطائرات العسكرية الإسرائيلية بالتحليق في سمائها.

وقال المصدر: “المجال الجوي مغلق أمام الطائرات التي تحمل أسلحة والرحلات الجوية الإسرائيلية الرسمية، بينما تظل الأجواء مفتوحة أمام الرحلات المدنية المنتظمة من دول أخرى”.

كما أشار إلى أن تركيا ستستمر في السماح بمرور رحلات الترانزيت لشركات الطيران الإسرائيلية.

وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قد أعلن عن القرار في وقت سابق، مؤكدًا أن بلاده ستتخذ هذه الإجراءات في إطار موقفها تجاه إسرائيل.