دبلوماسي جزائري: موقف الجزائر ثابت إزاء الأزمة في ليبيا

قال السفير الجزائري في روما عبد الكريم طواهرية إنّ موقف الجزائر من الأزمة في ليبيا ثابت ولن يتغير.

طواهرية وفي حديث لوكالة نوفا أوضح أنّ بلاده تستمع إلى كل الأطراف الليبية دون التدخل في الشؤون الداخلية، مضيفا أنّه على الليبيين أن يحلوا المشاكل بأنفسهم وأن التدخل الأجنبي لن يسهم في تحقيق السلام بل سيمنع التوصل إليه.

وتابع طواهرية أنّ رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة طلب زيارة الجزائر، واستقبله الرئيس تبون وذكّره بموقف الجزائر بأنه الأزمة يجب أن يحلها الليبيون أنفسهم.