دبلوماسي مصري: انسحاب الوفد المصري كان مفاجئا وسيؤثر في التعاطي مع ليبيا

قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق حسين هريدي إنّه يصعب تذكر موقف مشابه للمغادرة أقدمت عليه مصر في مسارها الدبلوماسي، إذ كانت تعبر عن رأيها في شتى الموضوعات، وتضمن استمرار التواصل مع أطراف الصراع كافة.

وأضاف هريدي في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط ، أنّ ما حدث خلال الاجتماع الوزاري كان مفاجئاً، وسيكون له تأثير على دور القاهرة في التعاطي مع الملف الليبي، مشيرا إلى أهمية أن تكون مواقف السياسة الخارجية دائماً متوازنة ولا تنطلق من اللحظة الآنية وتراعي المستقبل.

وعبر مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق عن تقديره بأن الرسالة التي كانت تريد مصر إيصالها كان يمكن بثها بطرق أخرى لا تقطع التواصل مع أطراف الصراع الليبي – الليبي.

يشار إلى أن وزير الخارجية المصري والوفد المرافق له غادر اجتماع وزراء الخارجية العرب، احتجاجا على تولي وزير الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش رئاسة الدورة (158) للمجلس.