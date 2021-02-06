دبيبة: أهنئ كافة الليبيين على التوافق السياسي لإنهاء النزاع وكافة المراحل الانتقالية

هنأ عبد الحميد دبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، كافة الليبين على التوافق السياسي لإنهاء النزاع وكافة المراحل الانتقالية.

جاء ذلك في أول كلمة يوجهها للشعب الليبي، اليوم السبت، بعد اختياره أمس الجمعة في ملتقى الحوار السياسي كرئيس للحكومة.

وأكد دبيبة على التزام حكومته بالتعاون بإيجابية مع المجلس الرئاسي وكل مؤسسات الدولة بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن، وفق قوله.

وأضاف: “نتمسك بمبادئ الشفافية والوضوح لدعم أدوات الحكم المحلي”.

وتابع دبيبة: “نعنزم توثيق التعاون مع الدول الصديقة والشقيقة ودول الجوار بما يخدم المصلحة الوطنية”.

كما أعلن عن دعمه للمرأة والشباب وإتاحة الفرصة أمامهم تمسكا بالشفافية والوضوح ومنع الإقصاء والتهميش ونبذ خطاب الكراهية.

ودعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية كل دول العالم للعمل كشركاء على كافة الأصعدة.

وأردف يقول: “نحن قادرون على الرقي بالوطن وطي صفحة الماضي ولا قيمة للكلمات التي لم تُسمع”.

وقال دبيبة: “سأكون مستعدا للاستماع للجميع والعمل معهم من أجل الوطن.

وجدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية التزامه للعمل من أجل رفع المعاناة عن كاهل المواطن، حسب قوله.