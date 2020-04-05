دبي: عملية تعقيم كاملة لمدة أسبوعين على مدار 24 ساعة

مع التشديد على ضرورة التزام الجميع بالبقاء في المنزل طوال تلك الفترة [العربية]

أقرت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث، في دبي، السبت، تمديد التعقيم على مدار 24 ساعة لمدة أسبوعين قابلة للتجديد، اعتباراً من الساعة 8 من مساء اليوم السبت، مع اتخاذ إجراءات مشددة لتقييد الحركة في الإمارة ومساءلة قانونية للمخالفين.

‏هذا وسيتم تكثيف عمليات الفحص الطبي في المناطق التي يتواجد فيها أعداد كبيرة من الناس في مختلف أنحاء الإمارة للتأكد من خلوهم من فيروس (كوفيد-19)، مع التشديد على ضرورة التزام الجميع بالبقاء في المنزل طوال تلك الفترة.

‏كما يستمر عمل منافذ بيع الغذاء مثل الجمعيات والسوبر ماركت وكذلك الصيدليات وطلبات توصيل الطعام والدواء بصورة طبيعية.

وأوضحت اللجنة، بأنه يُسمح لجميع أفراد المجتمع (عامة الناس) الخروج لقضاء الاحتياجات الأساسية والضرورية (الغذائية والصحية) من منافذ بيع المنتجات الغذائية (الجمعيات والسوبرماركت والبقالات)، عند الحاجة ويقتصر ذلك على فرد واحد من أفراد العائلة، وكذلك الخدمات الصحية مثل (المستشفيات والعيادات الطبية والصيدليات وطلبات توصيل الأدوية) مع الالتزام الكامل بارتداء الكمامات والقفازات من أجل حماية الشخص نفسه والآخرين من حوله.

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